The Unity-Gitarrist Henjo Richter wurde von einem Auto angefahren und erlitt mehrere Verletzungen. Wir wünschen gute Besserung!

Die nächste üble Nachricht des neuen Jahres kommt von The Unity. Wie in den Sozialen Medien mitgeteilt wurde, ist der Gitarrist zu Fuß unterwegs gewesen und von einem Auto erfasst worden. Dadurch zog sich Richter mehrere Verletzungen zu, befindet sich aber bereits in Behandlung. Seine Musikerkollegen zeigen sich traurig und betroffen und hoffen, wie wir alle, auf eine baldige und vollständige Genesung. Wegen diesem Vorfall kann Richter natürlich nicht die anstehenden Konzerte in Nordenham (26.1. und 27.1.2024) bestreiten, wollte aber auch nicht, dass diese abgesagt werden. Als sein Ersatz wird Roby de Micheli von Rhapsody Of Fire einspringen. THE HELLISH…