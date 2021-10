Sabaton starten Vorverkauf für neues Album

Sabaton konnten sich in den vergangenen Jahren eine standfeste Position auf dem Heavy Metal-Gipfel sichern. Seit 1999 erreichten die Schweden mehrfach Platin-Status mit ihrer epischen, erzählerischen Musik. Auf THE GREAT WAR (2019) soll nun am 04. März 2022 THE WAR TO END ALL WARS folgen. Mit der neuen Platte schlagen Sabaton das Buch für ein weiteres Kapitel ihrer Erfolgsgeschichte auf.

Ab sofort beginnt der Vorverkauf zum „ambitioniertesten und beeindruckendsten Album von Sabaton bis zu diesem Zeitpunkt". In zahlreichen physischen Formaten, teils streng limitiert, erscheint das zehnte Werk des Quintetts via Nuclear Blast. Wieder tauchen Sabaton mit ihrem neuen Album tief in die Grausamkeiten, Wunder und Geschehnisse rund um den Ersten Weltkrieg ein und nehmen Hörerinnen und Hörer mit auf einen emotionalen Ritt von insgesamt elf Songs.

Zeitgleich zur Veröffentlichung brechen Sabaton mit The Hu und Lordi zur monumentalen „Tour To End All Tours“ auf, deren Kick Off-Termin in Norwegen stattfindet.

Karten zur Tour gibt es auf www.metal-hammer.de/tickets.

Die Tracklist zu THE WAR TO END ALL WARS von Sabaton

Sarajevo Stromtroopers Dreadnought The Unkillable Soldier Soldier Of Heaven Hellfighters Race To The Sea Lady Of The Dark The Valley Of Death Christmas Truce Versailles

THE WAR TO END ALL WARS erscheint in diversen Formaten: limitierte Boxen, exklusive Vinyls, Kassetten- und Digi-Sets. Hier findet ihr alle konkreten Informationen dazu.