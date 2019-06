Sänger von Kamelot und Kobra And The Lotus sind verlobt

Kobra And The Lotus live, 25.10.2012, Hamburg, Docks

Friede, Freude, Eierkuchen und alle denkbaren Formen der Glückseligkeit herrschen zurzeit in den Lagern der Bands Kamelot und Kobra And The Lotus. Der Grund: Die Vokalisten der beiden Gruppen haben sich verlobt. Der Schwede Tommy Karevik und die Kanadierin Kobra Paige sind wohl bereits seit 2015 ein Paar; die Bands waren schon öfter gemeinsam auf Tour. Beide Musiker veröffentlichten Fotos und Statements auf ihren Facebook-Accounts (siehe unten).

Im siebten Himmel

„Sie hat ja gesagt!!!!“, freut sich Karevik darüber, dass Kobra Paige sich mit ihm verlobt hat . „Ich bin der glücklichste lebendige Mann! Es war ein wunderschönes Abendessen in Stockholm, bei dem sich unsere Familien zum ersten (aber definitiv nicht zum letzten) Mal getroffen haben. Wir werden eine große skanadische [sic] Familie sein! Großen Dank an @jonasdahlbom und @piamatilda für das herausragende Essen und die perfekte Hilfe bei der gemeinsamen Planung! Ohne euch wäre es nicht so großartig geworden. Wie toll ist das Leben!!?? Ein Hoch auf das Glück, was auch immer das für euch bedeutet ❤ #nervous #willyoumarryme #yes #hellyeah @ Dagens Nyheter Tower“