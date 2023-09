Saitenhieb: Warum ich Festivals hasse

Das Party.San versorgt alle Besucher mit einer gehörigen Dosis Extreme Metal. Wir haben hier alle wichtigen Infos für euch zusammengetragen.

Datum Das Party.San 2024 findet vom 08. bis zum 10. August 2024 statt. Veranstaltungsort Seit 2011 wird das Festival auf dem Flugplatz Obermehler in Schlotheim veranstaltet. Adresse: Flugplatz Obermehler-Schlotheim 99996 Obermehler Preise & Tickets Der Ticket-Vorverkauf für 2024 läuft. Dead Bird-Tickets ab 135,70€ erhältlich. Im Shop gibt es weitere Bundles. Bands Anaal Nathrakh Behemoth Broken Hope Darkened Nocturn Slaughtercult Konvent Legion Of The Damned Rope Sect Sodom Running Order Weitere Informationen Livestream und TV Bisher gibt es noch keine Informationen, ob ausgewählte Auftritte auch von zu Hause aus angesehen werden…