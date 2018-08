Saltatio Mortis auf Platz 1 der Albumcharts

BROT UND SPIELE, so lautet der Titel des neuen Saltatio Mortis-Albums. Dabei handelt es sich um die mittlerweile elfte Studioplatte. Drei Jahre haben sich die acht Spielleute Zeit gelassen und das scheint sich gelohnt zu haben: Mit dem Album erreicht die Band aus Karlsruhe nun zum dritten Mal in Folge Platz 1 der Albumcharts. Gleichzeitig hat der Vorgänger ZIRKUS ZEITGEIST Goldstatus erreicht.

Dazu lassen Saltatio Mortis freudige Worte verlauten:

„Unser dritter Stern und eine goldene Überraschung!

Jetzt ist es amtlich: BROT UND SPIELE ist in der ersten Verkaufswoche Platz Eins der Deutschen Albumcharts! Was für ein Weg, von der kleinen Straßenkapelle zum dritten Platz Eins in Folge. Wer hätte das damals gedacht, als alles nur 'Große Träume' waren …

Ganz sicher hätte auch niemand daran gedacht, dass wir einmal eine goldene Platte bekommen würden. Doch gerade haben wir erfahren, dass unser ZIRKUS ZEITGEIST vergoldet wird. Unsere erste goldene Platte …

https://www.youtube.com/watch?v=er2Rg0ByWB4 Video can’t be loaded: Saltatio Mortis – Spur des Lebens (https://www.youtube.com/watch?v=er2Rg0ByWB4)

Der Dank dafür geht natürlich an euch! An alle, die uns schon seit Jahren vor und hinter der Bühne, an Schreibtischen und Mischpulten, an Lenkrädern und Computern unterstützen. An euch, die ihr mit uns feiert, auch wenn es mal regnet, an euch, die ihr uns schon über so viele Jahre die Treue haltet und an euch, die ihr unsere Musik liebt, uns Kraft gebt und diesen verrückten Weg mit uns zusammen geht.

Danke! Danke für alles!

Gerührt,

Eure Saltatios“

Ein komplettes Interview mit Saltatio Mortis findet ihr in unserer aktuellen METAL HAMMER-Septemberausgabe!