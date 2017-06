Samael: Exklusive Lyricvideo-Premiere von ‘Angel Of Wrath’

Wie die Zeit vergeht… 1987 als Old School-Black Metal-Band gegründet und von Bathory, Celtic Frost und Venom inspiriert, entwickelten die Brüder Vorph und Xy über die folgenden Jahre hinweg ihren ganz eigenen Stil: Die aus dieser Evolution hin zu Industrial Dark Metal entstandenen Klassiker PASSAGE und ETERNAL sprechen für sich.

Im 30. Jahr ihres Bestehens veröffentlichen Samael am 13. Oktober 2017 ihr elftes Album HEGEMONY via Napalm Records. ‘Angel Of Wrath’ wurde von der Band bereits bei den diesjährigen Festivals Inferno und Metalmania live präsentiert und erntete überragende Reaktionen seitens der Fans – zu Recht, wie ihr seit heute nachhören und unten auch sehen könnt! ‘Angel Of Wrath’ ist seit heute digital überall erhältlich.

Seht hier exklusiv die Lyricvideo-Premiere von ‘Angel Of Wrath’: