Zu Rammstein-Konzerten könnte man getrost immer ein bisschen Grillgut mitnehmen. Genug Feuer gibt es allemal, man müsste halt nur irgendwie in die Nähe der Flammen kommen... Scherz beiseite -- neben der reinen Optik beeindrucken bei den Gastpielen von Till Lindemann und Co. auch die Zahlen. So hat Nicolai Sabottka, der die gesamte Pyro-Show der Berliner Metaller verantwortet, in einem Interview mit Ultimate Guitar verraten, dass das Sextett im Rahmen ihrer aktuellen Stadionproduktion rund 1.000 Liter Brennstoff pro Auftritt verballert. Heiße Evolution Nicolai Sabottka, der mit seiner Firma auch für andere namhafte Musikgrößen wie Kiss, Green Day oder The Weeknd arbeitet,…