Savatage-Sänger Jon Oliva verhaftet

Foto: Pasco County Sheriff's Office. All rights reserved.

auch interessant

Savatage-Frontmann John Nicholas Oliva aka Jon Oliva wurde Ende letzter Woche an der Westküste von Florida wegen Trunkenheit am Steuer und Besitz von Drogen verhaftet. Der Musiker hatte zuvor einen Autounfall. Nach einem Tag im Gefängnis kam der 61-Jährige am Freitag, den 1. Oktober nach Zahlung einer Kaution wieder auf freien Fuß.

Alkohol am Steuer

Laut einem Bericht der Florida Highway Patrol wurden Polizei und Rettungsdienst zu einem Autounfall auf dem Highway 41 in Pasco County gerufen. Als der Polizeibeamte am Unfallort ankam, sah er, dass ein Pickup-Truck in einen Baum gefahren war. Die rechte Vorderseite des Fahrzeugs sei schwer beschädigt gewesen. Bei dem Zusammenstoß mit dem Baum sei sogar die Beifahrertür abgerissen worden. Der Fahrer, Jon Oliva, wurde gerade von den Sanitätern untersucht. Dabei sei er jedoch ohnmächtig geworden und auf den Boden gefallen, woraufhin ihn ein Hubschrauber ins Krankenhaus flog.

Anschließend habe der Polizist das Auto durchsucht. Dabei fand er zwei leere Flaschen Wodka sowie einen kleinen durchsichtigen Beutel mit einer unbekannten weißen Substanz. Letztere erwies sich nach einem Test als Kokain. Als der Polizist später noch den Besitz von Jon Oliva durchsuchte, fand er einen weiteren kleinen durchsichtigen Beutel mit Rückständen einer weißen Substanz. Diese wurde ebenfalls getestet und stellte sich auch als Kokain heraus. Bei der Befragung im Krankenhaus gab Jon Oliva an, er hätte ein paar Gläser Orangensaft und Wodka getrunken. Den Beutel Kokain habe ihm jemand zum Geburtstag geschenkt. Bei der Untersuchung im Krankenhaus stellte sich überdies heraus, dass Oliva einen Blutalkoholwert von 1,25 Promille hatte.