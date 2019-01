Sâver: Exklusive Videopremiere von ‘I, Vanish’

Skandinaviern liegt echte, reine, unverfälschte Musik im Blut. Meistens kommt der Sound rauer daher als von Bands aus Zentraleuropa. Bei Sâver aus Olso verhält es sich genauso. Das Anfang März erscheinende Debüt des Trios, THEY CAME WITH SUNLIGHT, kombiniert spröde Härte, flirrende Moogs und einen angenehm garstigen Bass. Fans von Cult Of Luna, Breach und The Old Wind dürften das goutieren.

Vorab schicken Ole Christian Helstad (Bass, Gesang), Ole Ulvik Rokseth (Gitarre, Synthies, Gesang) und Markus Støle (Schlagzeug) das schön psychedelische Video zu ‘I, Vanish’ (siehe unten). Szene-Kennern dürften die drei Kumpanen nicht unbekannt sein. Ole, Ole und Markus haben schließlich bereits zusammen in der Stoner/Doom-Formation Tombstones ausgetobt.

Fortschritt und Wiederholung

„Das Video ist eine direkte Bezugnahme auf die Visuals, die wir während des letzten Jahres verwendet haben“, erklären Sâver das Farbenspiel. „Erschaffen wurden sie von Simen Skari. Sie stellen abstrakte, wellenartige Formationen dar, die sich fortwährend entwickeln und zugleich repetitiv erscheinen. Wir finden, das passt ziemlich gut zu unserer Musik. Diese Visuals ins Video zu integrieren fühlt sich wie eine natürliche Fortführung dessen an, was wir auf der Bühne gemacht haben.“

Im Mai 2018 in Norrköping aufgenommen klingt THEY CAME WITH SUNLIGHT nicht wie ein Erstlingswerk. Das liegt wohl daran, dass sich Helstad, Rokseth und Støle schon seit Jahren kennen. Sie haben zum Teil schon beim renommierten Roadburn Festival gespielt und sind ansonsten schon durch die Besenkammern von Europa getourt. Bassist Helstadt richtet sogar ein eigenes Festival in Oslo aus: das Høstsabbat. Letztes traten dort unter anderem Amen Ra, Asteroid, Toner Low auf.

they came with sunlight jetzt bei amazon vorbestellen!

„Viele der Texte drehen sich um die Idee, diese Welt hinter sich zu lassen und sich etwas nicht greifbaren zu nähern“, gehen Sâver in die Tiefe bezüglich des inhaltlichen Konzeptes hinter THEY CAME WITH SUNLIGHT. „Das macht die Ewigkeit des Universums ein unausweichliches Bild im Sucher. Wie wenn man auf Tour geht, nur dass es aufwärts geht – ohne Rückspiegel.“

Seht hier exklusiv die Videopremiere zu ‘I, Vanish’: