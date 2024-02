Als Jeff Keith, der Frontmann der kultigen Hard Rock-Band Tesla, ende der Siebziger Bon Scott mit AC/DC sah, änderte sich sein Leben.

Eine transformative Erfahrung In einem Interview mit Larry Mac von der Radiostation 96.1 KLPX enthüllte Jeff Keith, Frontmann der US-Hard Rocker Tesla, die Künstler, die ihn frühzeitig dazu inspirierten, auf die Bühne zu steigen und Sänger in einer Band zu werden. Das entscheidende Konzert für Jeff Keith fand auf dem dritten Day On The Green-Festival in Oakland im Jahr 1978 statt. Damals war er noch blutjunge 19 Jahre alt. Van Halen eröffneten die Show, was für Keith bereits großartig war. Doch als AC/DC die Bühne betraten, insbesondere mit Malcolm Young an der Rhythmusgitarre und Bon Scott am Mikrofon, erlebte Keith…