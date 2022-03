Exklusiv

SchleFaZ: ‘Rock’n’Roll Nightmare’

Seit 2013 läuft auf dem deutschen Privatsender Tele 5 „Die schlechtesten Filme aller Zeiten“. Das von Oliver Kalkofe und Peter Rütten moderierte Format konnte rasch eine große Fan-Gemeinde finden. Dabei werden nicht nur von der Redaktion ausgewählte üble Streifen gezeigt, sondern auch umfangreich bearbeitet. So sitzen Kalkofe und Rütten in jeder SchleFaZ-Folge in ihrem passend zum jeweiligen Film gestalteten „Fernsehzimmer“, in dem sie vor der Ausstrahlung Infos zu den Akteuren sowie weitere Fakten humorvoll präsentieren.

In der „SchleFaZ„-Frühjahrsstaffel 2022 wird am 25.03.2022 um 22:00 mit ‘Rock’n’Roll Nightmare’ (deutscher Titel: ‘Im Angesicht der Hölle’) ein Streifen gezeigt, der mit einem ganz besonders schlechten Metal-Soundtrack aufwartet. Der zugehörige Cocktail zum Film heißt „We’re Proud To Sell Your Brainfuck-Ticket To Hell“. Zutaten: 4cl Jameson (Irish Whisky), 3cl Haselnusslikör, 6cl Zitronenlimo, 10cl Ginger Beer (T.Henry).

Dämonen vor, noch ein Thor!

Die Heavy Metal-Band Triton steckt in einer künstlerischen Schaffenskrise. Daher beschließt die Truppe um ihren Frontman John Triton (Jon Mikl Thor), in einem isolierten Farmhaus in den Wäldern des kanadischen Ontarios die Produktion neuer Songs unter Ausschluss externer Ablenkungen (mit Ausnahme weiblicher Begleitung) wieder in Angriff zu nehmen. Was sie nicht wissen: in der Hütte kam vor zehn Jahren eine ganze Familie auf mysteriöse Art und Weise brutal ums Leben. Schnell nachdem Triton vor Ort eintrifft wird klar: die Dämonen haben noch nicht genug… – Produzent und Hauptdarsteller Jon Mikl Thor gewann während seiner Bodybuilder-Karrier rund 40 Preise.

METAL HAMMER hat exklusiv für euch die ersten 12 Minuten dieses Premium-SchleFaZ für alle Hard & Heavy-Fans: