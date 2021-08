Scorpions: Album-Cover von schwedischer Webseite entfernt

Scorpions-Schlagzeuger Mikkey Dee hat ein Video aus dem Proberaum gepostet. Die Band spielt den neuen Song ‘Seventh Sun’.

Schlagzeuger Mikkey Dee ließ via Instagram eine kleine Proberaumkatze aus dem Sack. Mit dem Kommentar "Scorpions – üben neue Songs für die kommende Tour. Ganz schön heavy!" hören wir einen Ausschnitt des neuen Songs mit dem vermeintlichen Titel ‘Seventh Sun’. Das neue Album ist bereits komplett fertig aufgenommen, es soll im Frühjahr 2022 veröffentlicht werden. Aufgenommen wurde es zum Großteil in den Peppermint Park Studios in Hannover. Gemischt von Michael Ilbert in den legendären Hansa Studios in Berlin. Die letzte Veröffentlichung der deutschen Hard-Rocker war die Anthologie BORN TO TOUCH YOUR FEELINGS – BEST OF ROCK BALLADS (2017). Zunächst hatten…