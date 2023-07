Scorpions erhalten Großes Verdienstkreuz in Niedersachsen

Die Scorpions sind mit ihrer Musik weltweit unterwegs und bekannt, jetzt wurden sie in ihrer Heimatstadt Hannover für ihre Verdienste, sowohl in der Musik als auch im sozialen Engagement, geehrt. Ministerpräsident Stephan Weil von der SPD überreichte der Band im Gästehaus der Landesregierung am Dienstag, den 25. Juli, das Große Verdienstkreuz des Niedersächsischen Verdienstordens.

Rock-Stars made in Niedersachsen

Weil sagt in seiner Rede: „Wir sind in Niedersachsen wirklich stolz auf die Scorpions, das kann ich sagen. Das ist wirklich eine Vorzeige-Band und ein Vorzeigebeispiel für Kultur made in Niedersachsen, auf eine Art und Weise, mit der wir uns alle gut identifizieren können."

Die Scorpions werden neben ihrer Musik besonders für ihr jahrelanges Engagement gegen Rassismus und soziale Ungerechtigkeit geehrt und für ihre ehrenamtliche Arbeit, zum Beispiel bei der Niedersächsischen Krebsstiftung.

Besondere Ehre

Scorpions-Sänger Klaus Meine sagt im Interview mit dem NDR: „Wir haben bestimmt nicht daran gedacht, irgendwann mal einen Orden zu kriegen für unsere musikalischen Leistungen. Aber von der Niedersächsischen Landesregierung, vom Ministerpräsidenten Stephan Weil so einen Orden zu bekommen, hat schon einen besonderen Stellenwert."

Auf Instagram schrieben die Rocker: „Es war eine fantastische Feier und wir würden uns gerne bei Ministerpräsident Stephan Weil und dem Bundesland Niedersachsen für diese wundervolle Ehre bedanken…Scorpions“ begleitet von einem Bild der taufrischen Ordensträger und Stephan Weil.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von SCORPIONS (@scorpions)

Scorpions und die Politik

Die Scorpions haben als Band vor allem in Deutschland einen hohen politischen Stellenwert. Ihr Hit 'Wind Of Change' hatte bei der deutschen Wiedervereinigung und dem Mauerfall für viele Menschen eine große Bedeutung.

Auch heute ist der Song wieder relevant. Die Gruppe hat die Lyrics aufgrund des russischen Angriffskriegs bei ihren Live-Auftritten von „I follow the Moskva down to Gorky Park, listening to the wind of change“ zu „Now listen to my heart, it says Ukrainia, waiting for the wind to change” umgedichtet.

