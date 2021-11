Scorpions: Neue Single ‘Peacemaker’ + Musikvideo

Die Scorpions haben ihre neue Single ‘Peacemaker’ veröffentlicht. Der Track stammt aus dem 19. Studioalbum der Band, ROCK BELIEVER, das am 25. Februar 2022 erscheinen wird (verschoben vom zuvor angekündigten 11. Februar). Das dazugehörige Musikvideo folgt heute, am 05. November 2021, um 16:00 Uhr.

Sänger Klaus Meine kommentiert: „Das erste, was mir in den Sinn kam, war die Hookline: ‚Peacemaker, peacemaker / Bury the undertaker'. Mit diesen Worten habe ich etwas gespielt. In einer Zeit, in der so viele Menschen an COVID, an verheerenden Kriegen und anderen sinnlosen Verbrechen gestorben sind und immer noch sterben, hat man das Gefühl, dass der Bestatter Überstunden machen muss. In einer friedlichen Welt nach der Pandemie wird es Zeit sein, dass der Friedensstifter regiert… Das ist ein Bild, das mich wirklich anspricht."

Während der Pandemie zog sich die Band in das Studio in ihrer Heimatstadt Hannover zurück. Dort begannen die Rocker mit der Arbeit an neuen Songs. „Wir haben das Album als Band live in einem Raum aufgenommen, so wie wir es in den achtziger Jahren gemacht haben“, erzählt er. Das neue Album der Scorpions wird das erste seit dem 2017 erschienenen BORN TO TOUCH YOUR FEELINGS – BEST OF ROCK BALLADS sein.

