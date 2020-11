Scorpions veröffentlichen Mikkey Dee-Drumsolo

Mikkey Dee mit Scorpions in der AccorHotels Arena am 26. Juni 2018 in Paris

auch interessant

Am 31.10.2020 feierte Mikkey Dee seinen 57. Geburtstag. Seine aktuelle Band, die Scorpions, veröffentlichten als Geschenk ein knapp sechsminütiges Video mit einem Live-Drumsolo von Dee auf ihrem YouTube-Kanal. Der schwedische Schlagzeuger Dee ersetzte 2016 den langjährigen Scorpions-Drummer James Kottak, welcher aufgrund massiver Alkoholprobleme die Band verlassen musste.

Nach fast 25 Jahren als Schlagzeuger bei Motörhead war Dee erst nur für ein paar Monate eingeplant, wurde dann aber zum festen Band-Mitglied der Scorpions. 2017 sprach Dee darüber, wie es dazu gekommen ist. „Wir haben gut zusammengepasst – alle in der Band – und es klang auch richtig gut. Ich sollte James übergangsweise ersetzen. Ihm ging es damals nicht besonders gut und er brauchte eine Pause. Doch dann entschieden sich die Jungs dazu, mich zu behalten. Und da ich nichts anderes zu tun hatte, stimmte ich zu.“

Anpassen und abstimmen

In eine Band einzusteigen, die seit 50 Jahren existiert, sei leicht und schwer zugleich, wie Dee angab. „Sie haben ihre Routinen, Arbeitsweisen und all das – und ich genauso. Das passt entweder zusammen oder nicht. Sowohl persönlich als auch musikalisch“, so Dee weiter. „Und es hat gepasst. Sie mochten, was sie hörten und wie ich spielte. Für mich war es großartig, dieser Band beizutreten und etwas anderes als vorher zu machen.“

Weiterlesen Mikkey Dee entwickelt Motörhead-Rasenmäher Was hat Rasenmähen mit Hard Rock zu tun? Erst einmal nicht viel – es sei denn man ist mit dem Motörhead-Mäher von Mikkey Dee unterwegs. Natürlich war die Umstellung nicht einfach. „Nach fast 25 Jahren mit Motörhead war das eine enorme Herausforderung für mich. Es ist bis heute nicht einfach. Die Scorpions-Jungs sind fantastische Musiker, die wissen, was sie wollen“, erzählte Dee. „Sie wissen, wie sie klingen wollen. Ich muss mich ihnen anpassen, und gleichzeitig müssen sie sich auch mit mir abstimmen. Aber ich denke, wir haben das sehr gut hinbekommen.“

BORN TO TOUCH YOUR FEELINGS – BEST OF ROCK BALLADS bei Amazon

Ende Oktober 2020 erwähnte Dee im MetalSucks Podcast, dass die Scorpions „über 25 Songs“ für ihr neues Album geschrieben hätten. Der Schlagzeuger und die anderen Band-Mitglieder hätten sich aktuell wieder zusammengetan, um an dem eventuell noch 2021 erscheinenden Werk weiterzuarbeiten. Zuletzt veröffentlichten die Scorpions 2017 die Compilation BORN TO TOUCH YOUR FEELINGS – BEST OF ROCK BALLADS.