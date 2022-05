Scorpions verschieben Konzerte: Matthias Jabs verletzt

Matthias Jabs, einer der beiden Gitarristen der Scorpions, hat sich in irgendeiner Form verletzt. Wie genau das passiert ist, und was genau in Mitleidenschaft gezogen ist, haben die Hard-Rocker nicht verraten. Sehr schlimm scheint die Verletzung nicht zu sein, aber ein paar Tage Ruhe braucht der Musiker trotzdem. Deswegen haben die Hannoveraner nun drei Konzerte kurzfristig verschoben.

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben

Hierbei handelt es sich um die Shows am 10.5. in Lissabon, am heutigen Freitag, den 13.5. im französischen Toulouse sowie am Sonntag, den 15.05. in Lille. Die örtlichen Veranstalter wollen in den nächsten Tage verkünden, wann die Gastspiele nachgeholt werden. Weitergehen soll die Tournee der Scorpions am 17. Mai in Paris. Frontmann Klaus Meine gab in einer Mitteilung zu Protokoll: „Wir bedauern sehr, dass wir unsere Fans in diesen drei Städten , die als nächstes auf dem Plan der Welttournee 2022 standen, enttäuschen müssen. Des Weiteren bitten wir jeden, der sich schon vorab Eintrittskarten besorgt hat, um sein Verständnis.“