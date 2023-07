Scott Ian dankt der Feuerwehr für das Retten seines Hauses

Feuer nahe Haus von Scott Ian

Anthrax-Gitarrist Scott Ian hat sich bei den Feuerwehrleuten bedankt, die am Mittwoch eine Reihe von Gebäuden vor einem Buschfeuer geschützt haben, das an einem Hang in der Gegend von Topanga Canyon in Südkalifornien in der Nähe seines Hauses brannte.

Bei Temperaturen zwischen 32 und 38 Grad brach gestern Nachmittag ein zwei Alarme auslösender Brand aus. Der Brand namens Owen Fire wurde bis 15 Uhr von der Feuerwehr Los Angeles auf ungefähr einen Quadratkilometer Größe geschätzt. Früher am selben Tag teilte Ian ein Video eines Löschflugzeugs, das ein leuchtend pinkfarbenes Brandhemmungsmittel namens Phos-Chek abwarf. Die weit verbreitete Chemikalie hilft dabei, die Ausbreitung der Flammen zu verlangsamen.

„In großem Dank und mit großer Wertschätzung geht mein Dank an die LA County Feuerwehr und alle Ersthelfer, die gestern dazu beigetragen haben, dieses Feuer so schnell unter Kontrolle zu bringen“, kommentierte Scott das Video. „Ihr seid wirklich die Besten. Danke, dass ihr unsere Stadt gerettet habt!!!“

200 Feuerwehrmänner im Einsatz

Laut NBC Los Angeles brach das Feuer gegen 14:30 Uhr in der Gegend von Topanga Canyon Boulevard und Santa Maria Road in den Hügeln südlich von Woodland Hills und Tarzana aus. Die Feuerwehr des Bezirks und der Stadt hatte den Brand bis spät am Mittwoch zu etwa 20 Prozent eingedämmt. Davor wurden Wasser und Brandhemmungsmittel in großen Mengen auf das Feuer abgeworfen. Die California Highway Patrol bat die Bewohner, auf Feuerwehrpersonal und Ausrüstung in der Gegend zu achten. Etwa 200 Feuerwehrleute und fünf Flugzeuge reagierten auf den Vorfall.

