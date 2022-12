Scott Ian: Ein Rückblick zum 59. Geburtstag

Der unterdessen 59-jährige Scott Ian kann als professioneller Vollzeit-Metaller auf eine beachtliche Karriere zurückblicken. Insbesondere die Thrash-Historie sollte er durch die Gründung von Anthrax maßgeblich mitgestalten. Als Teil der „Big Four Of Thrash“ erstrecken sich die Einflüsse der Band über jeden noch so verlassenen Winkel dieser Erde – und das seit mittlerweile 40 Jahren.

Schicksalhafte Fügung

Empfehlung der Redaktion Abgesagte Anthrax-Tour hätte das Dreifache gekostet Thrash Metal Die US-amerikanischen Thrasher Anthrax wären gerne in Bälde in Europa aufgetreten. Doch die Reisekosten explodieren derzeit regelrecht. Obwohl Ian seine Hingabe zur Musik schon früh erkannt hatte, sollte aus einem besonderen Ereignis die Idee erwachsen, selbst am Hard ‚n‘ Heavy-Geschehen teilzunehmen. Die 1977 im New Yorker Madison Square Garden abgehaltene Liveshow von Kiss hatte bleibenden Eindruck hinterlassen und einen außerordentlichen Einfluss auf den Musiker genommen, der wenige Jahre später eine der heute erfolgreichsten Extreme Metal-Bands aller Zeiten hervorbrachte. Ian wurde nachher von britischen Heavy Metal-Bands wie Black Sabbath, Iron Maiden, Motörhead und Judas Priest sowie von der Punk Rock-Band Ramones beeinflusst.

Anthrax Rising

Schon früh ergaben sich zahlreiche Besetzungswechsel bei Anthrax, immer wieder kehrten alte Mitglieder zurück, oft kam es zu endgültigen Brüchen. Konstant blieb jedoch der unglaubliche Hype um die ‘Madhouse’-Schöpfer.

Empfehlung der Redaktion Scott Ian bat Mike Patton einst, bei Anthrax einzusteigen Thrash Metal Gitarrist Scott Ian verriet kürzlich, dass er sich damals den Multiinstrumentalisten Mike Patton am Anthrax-Mikrofon gewünscht hätte. Während die Debüt-Platte der Band, FISTFUL OF METAL (1984), anfänglich wenig Beachtung fand, bildete SPREADING THE DISEASE (1985) das Fundament für den Thrash-Thron von Anthrax. Obwohl die Kult-Scheibe bereits einige der charakteristischen Dauerbrenner enthielt, war das Potenzial der Gruppe längst nicht ausgeschöpft. Mit AMONG THE LIVING (1987) und STATE OF EUPHORIA (1988) nahmen Anthrax schleunigst Fahrt auf – was sich nicht zuletzt im angekurbelten musikalischen Tempo der Songs widerspiegelt.

Auch PERSISTENCE OF TIME (1990) und SOUND OF WHITE NOISE (1993) verzeichneten ähnliche Erfolge wie ihre Vorgänger, obwohl sich hier der erste Abschied von Frontmann Joey Belladonna ereignet hatte. Spätestens zu diesem Zeitpunkt waren Anthrax jedoch aus dem Metal-Olymp nicht mehr wegzudenken.

Empfehlung der Redaktion Joey Belladonna rekapituliert seinen damaligen Bruch mit Anthrax Speed Metal, Thrash Metal Joey Belladonna hat sich zu seiner ursprünglichen Trennung von Anthrax geäußert. Ihn soll man damals aus der Band „herausgedrängt“ haben. Neben Anthrax wirkte Scott Ian an diversen Projekten mit, die sein leidenschaftliches Interesse am Musik-Geschehen in unterschiedlichsten Belangen untermauerten. Gemeinsam mit Stormtroopers Of Death gelang ihm ein weiterer Durchbruch im Thrash-Universum. Auch Hip Hop-Artists wie Public Enemy und Necro unterstützte er mit musikalischen Beiträgen. Mittlerweile ist Scott Ian u.a. als Solokünstler im sogenannten „Spoken Word“-Sektor unterwegs.

Wir wünschen dem facettenreichen Musiker nur das Beste für das neue Lebensjahr und freuen uns auf jede weitere künstlerische Bereicherung seinerseits. Happy Birthday, Scott Ian!

