Obituary erlebten vor ein paar Tagen in Glasgow einen Schreckensmoment. So knallte ein Auto in den Bus der Death Metal-Band.

Obituary befinden sich aktuell auf Konzertreise durch Großbritannien und Irland. Im Umfeld des Gigs am 31. August im schottischen Glasgow ereignete sich nun ein Umfall. So krachte ein Auto in den Tourbus und richtete dabei gehörig Schaden an, wie auf einem Foto zu sehen ist, das die Death-Metaller posteten. Der Merchandise-Verkäufer der Gruppe entging dabei offenbar knapp ernsthaften Verletzungen. Um ein Haar Das Crew-Mitglied war gerade dabei, T-Shirts aus dem Frachtraum des Busses herauszuholen. Obituary selbst beschreiben den Vorfall wie folgt: "Ein Auto schepperte an der Garage in Glasgow in unseren Bus. Unser Merch-Typ war im Frachtraum, um T-Shirts zu holen…