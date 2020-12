Serj Tankian: Dokumentation und EP für Februar 2021 angekündigt

System Of A Down

System Of A Down veröffentlichten vor einigen Wochen das erste Mal seit 15 Jahren wieder neue Musik. Die beiden Lieder ‘Protect The Land’ und ‘Genocidal Humanoidz’ erschienen, um auf den Konflikt zwischen Artsakh und Aserbaidschan aufmerksam zu machen. Weitere Musik von System Of A Down in Form eines Albums oder Ähnlichem sei aber vorerst nicht in Planung. Frontmann Serj Tankian ist zur Zeit auch anderweitig mit Veröffentlichungen beschäftigt.

‘Truth To Power’ erscheint im Februar

Seine Dokumentation ‘Truth To Power’, die bereits seit ein paar Jahren in Arbeit ist, hat nämlich mittlerweile einen VÖ-Termin bekommen. Der Streifen soll am 19. Februar 2021 erscheinen. Wie Rolling Stone berichtete, beleuchtet die Dokumentation Tankians Rolle bei den Protesten in der armenischen Revolution 2018 und seine aktivistische Vergangenheit. Erscheinen wird die Doku via Oscilloscope Laboratories. Regie dazu führte Garin Hovannisian.

Weiterlesen System Of A Down veröffentlichen zwei neue Songs Metal System Of A Down hauen zwei neue Lieder raus, um auf die schlimme Situation in der Republik Arzach aufmerksam zu machen. Es wird mithilfe von exklusiven Interviews und Filmmaterial des Sängers gezeigt, wie seine Handlungen seine Musik beeinflussen. Neben dem Musiker selbst kommen in dem Film auch seine System Of A Down-Bandkollegen, sowie Produzent Rick Rubin, Manager David „Beno“ Benveniste, Filmemacherin Carla Garapedian und Gitarrist Tom Morello von Rage Against the Machine zu Wort.

Tankian beschrieb die Dokumentation gegenüber Rolling Stone wie folgt: „Es ist ein Blick durch meine Augen darauf, wie die Botschaft durch die Kunst zur Wirklichkeit wird. Anstatt sich auf mich als Künstler zu konzentrieren, wird hinterfragt, wie die eigene Botschaft verwirklicht wird. Kann Musik die Welt verändern?“

Außerdem gibt es im Februar nächsten Jahres dann auch endlich die EP des Sängers auf die Ohren. ELASTICITY war eigentlich bereits für Ende 2020 angedacht. Das Material des Kurzalbums hatte Tankian ursprünglich für System Of A Down geschrieben.

Seht hier den kurzen Trailer zu ‘Truth To Power’: