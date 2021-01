Für John Dolmayan war es ein riesiger Fehler, dass sich System Of A Down 2011 eine Auszeit nahmen und seitdem kein Album mehr gemacht haben.

Wäre es nach John Dolmayan gegangen, hätten System Of A Down niemals aufgehört, Alben zu machen und auf Tour zu gehen. Dies gab der Schlagzeuger, der auch einen edlen Comic-Laden in Las Vegas betreibt, im Interview mit "Action Figures" zu Protokoll (siehe Video unten). Keine Grenzen nach oben "Ich wollte niemals, dass sich System Of A Down eine Auszeit nehmen. Ich denke, es war ein desaströser Schritt für uns, weil wir nie unseren Gipfel erreicht haben. Ich finde immer noch, dass wir eine Menge Musik in uns haben. And so groß die Band ist - wir ziehen sowohl international als…