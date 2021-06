Serj Tankian veröffentlicht 24-minütiges Klavierkonzert

System Of A Down-Frontmann Serj Tankian ist dafür bekannt, auch mal um die Ecke zu denken. Und bei seinem neuesten musikalischen Baby hat er dies mal wieder gemacht. So wird der Musiker am kommenden Freitag, den 18. Juni 2021 ein 24 Minuten langes Klavierkonzert namens ‘Disarming Time – A Modern Piano Concerto’ veröffentlichen, das er komplett selbst während des Lockdowns komponiert hat.

Experiment

In einem zugehörigen Social Media-Post (siehe Teaser unten) schreibt Serj Tankian: „Ich bin unglaublich aufgeregt, euch von diesem einzigartigen Musikwerk mitzuteilen, das ich während des Corona-Lockdowns erschaffen habe. Ich habe mich selbst dazu herausgefordert, mehrere eigenständige musikalische Ideen zu einem 24 Minuten langen modernen Klavierkonzert zusammenzutragen. Hier ist ein kleiner Teaser. Die komplette Komposition und das Video werden am 18. Juni veröffentlicht.“

Des Weiteren sagt Serj Tankian in einem Interview zu dieser — auch für ihn — ungewöhnlichen Komposition: „In kreativer Hinsicht hatte ich immer diesen Dada-esken, Zappa-esken Ansatz. So habe ich im 24-minütigen modernen Klavierkonzert im Grunde verschiedene Musikstücke, die keine vorbestehende Beziehung miteinander hatten, einander heiraten lassen, und das Ganze zum Funktionieren gebracht. Ich finde das in jeglichem Aspekt wirklich interessant: textlich, musikalisch, denn viel von der Musik war schon geschrieben. Was hat John Lennon gesagt? Alle Lieder und Akkorde wurden bereits geschrieben. Es ist interessant Beziehungen zwischen Dingen herzustellen, die normalerweise nicht zusammenhängen.“

