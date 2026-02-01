Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Sharon Osbourne: Es wird niemals wieder einen wie Ozzy geben

Sharon Osbourne
Foto: WireImage, Rodin Eckenroth. All rights reserved.
von
In dieser Woche wurde Sharon Osbourne mit dem Visionary Award ausgezeichnet. Ihr Dank gilt zu einem großen Teil Ozzy.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Am vergangenen Mittwoch, dem 28. Januar nahm Sharon Osbourne den Visionary Award von Clive Davis, Michelle Anthony und Leila Cobo, der Geschäftsführerin von Billboard, auf der Billboard Power 100 Party 2026 im Zouk Los Angeles entgegen. In ihrer Dankesrede ehrte sie vor allem ihren verstorbenen Ehemann, den Black Sabbath-Frontmann Ozzy Osbourne.

Sharon Osbourne: Es kann nur einen geben

„Es ist mir eine große Ehre, diesen Preis heute Abend entgegenzunehmen. Ich meine, eine Visionärin. Wow. Wie fantastisch bin ich denn?“, fragte Sharon Osbourne, die bereits in jungen Jahren ihre Karriere in der Musik-Branche begann, in ihrer Dankesrede. Dabei erklärte sie, dass sie eigentlich nie vorgehabt hätte, Preise für sich selbst zu gewinnen, sondern dass diese Auszeichnung vielmehr den Künstlern zustünden, die sie manage. Osbourne weiter: „Meine Vision war und ist es, außergewöhnlich talentierten Menschen dabei zu helfen, Großes zu erreichen.

Es gibt viele, viele talentierte Menschen in dieser Branche, aber nur eine Handvoll Künstler sind wirklich großartig. Das hat mich immer fasziniert. Da ich selbst kein bisschen Talent habe, fühlte ich mich wie von einem Magneten zu talentierten Menschen hingezogen. Und ich hatte das Glück, mit Künstlern aufzuwachsen, die ich immer wieder live erlebt habe: Gene Vincent, Sam Cooke, The Everly Brothers, Chuck Berry, Brenda Lee und natürlich einen meiner absoluten Favoriten, Little Richard. Es war eine Meisterklasse in Sachen Kunst. Und diese Künstler sind auch heute noch relevant und werden es auch in hundert Jahren noch sein.“

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.
Ozzy Osbourne Classic Schläger T-Shirt
Ozzy Osbourne Classic Schläger T-Shirt
von Ozzy Osbourne
Für € 25,00 bei Amazon kaufen

In ihrer Rede erinnerte Osbourne außerdem an ihr Kennenlernen mit ihrem späteren Ehemann Ozzy. Als dieser 1979 bei Black Sabbath gefeuert wurde, nahm sich Sharon seiner an und begann ihn zu managen. Trotz diverser Eskapaden und Drogenproblemen gelang dem Prince Of Darkness mit seinem Debütalbum BLIZZARD OF OZZ (1980) der  Start einer erfolgreichen Solokarriere. „Ich hatte bis dato die größten Künstler der Welt live gesehen, aber sowas (wie Black Sabbath und Ozzy Osbourne – Anm.d.A.) noch nie“, so Sharon Osbourne weiter. „Er war einzigartig. Und es wird in dieser Branche nie wieder einen zweiten Ozzy Osbourne geben. Er war einzigartig.“


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Tom Lubowski schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Brenda Lee Chuck Berry Clive Davis Gene Vincent Leila Cobo Little Richard Michelle Anthony Ozzy Osbourne Prince Of Darkness Sam Cooke Sharon Osbourne The Everly Brothers Visionary Award
Black Label Society: Zakk Wylde kündigt Album & Tour an
Black Label Society
Zakk Wyldes Band Black Label Society greift dieses Jahr sowohl mit einem Album als auch einer Konzertreise an.
Ozzy Osbourne-Gitarrist Zakk Wylde hat nach dem Fortgang seines Chefs freie Kapazitäten, die er derzeit für seine eigene Band Black Label Society nutzt. So dürfen sich die Fans des bärtigen Riff-Schmieds und Saitenhexers sowohl auf ein neues Studioalbum als auch auf eine zugehörige Tournee freuen. Der frische Longplayer trägt den Titel ENGINES OF DEMOLITION und erscheint am 27. März 2026 über die Plattenfirma MNRK Heavy. Auf dem Nachfolger des 2021er-Werks DOOM CREW INC. warten Black Label Society mit 15 Liedern auf, wozu auch die bereits veröffentlichten Songs ‘Broken And Blind’, ‘The Gallows’ und ‘Lord Humungus’ sowie die jüngste Auskopplung ‘Name…
Weiterlesen
Zur Startseite