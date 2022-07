Sick Of It All: Pete Koller sitzt Europatour aus

Pete Koller mit Sick Of It All beim 77 Montreal Festival 2018

Gitarrist Pete Koller hat jüngst sowohl eine gute als auch eine schlechte Nachricht für die Fans von Sick Of It All überbracht. Die positive Neuigkeit war, dass die geplante Europatournee der Hardcore-Truppe in diesem Sommer stattfindet. Die weniger tolle News hingegen ist: Koller wird nicht mit von der Partie sein. Der New Yorker muss unters Messer. Eine Operation aufgrund eines Leistenbruchs steht an. Würde Pete die Konzertreise spielen, würde das den Bruch nur verschlimmern.

Unvermeidbare Entscheidung

Sick Of It All haben es allerdings geschafft, namhaften Ersatz für Koller zu rekrutieren. So wird Agnostic Front-Gitarrist Craig Silvermann für die Riffs verantwortlich zeichnen. „Wir haben ein paar bedauerliche Neuigkeiten“, heißt es im offiziellen Statement dazu. „Pete schafft es nicht zur anstehenden Tournee, die schon nächste Woche beginnt. Er hat versucht, die Operation für seinen Leistenbruch auf die Zeit nach der Tour zu verlegen. Doch die Ärzte sagten, das würde seinen Zustand nur verschlimmern.

Daher musste er schweren Herzens absagen. Aber er wollte nicht, dass wir all die Leute enttäuschen, die auf uns zählen und sich auf uns verlassen. Also schlug er vor, dass wir mit Hilfe von Craig Silverman auf die Tour gehen. Das war keine leichte Entscheidung. Es ist das erste Mal, dass wir ohne Pete spielen werden. Aber er wollte nicht, dass wir all unsere Fans hängen lassen, die schon Tickets gekauft haben. Danke, Craig Silverman, dafür, dass du einspringst und uns hilfst. Lasst uns Pete alle eine schnelle Genesung wünschen. Wir hoffen, ihr kommt alle vorbei und macht Lärm mit uns.“ Für Sick Of It All geht es bereits heute am 27. Juli bei den Metaldays im slowenischen Tolmin los. Am 20. August ist dann auf dem Motocultor Festival in Frankreich Schluss.

