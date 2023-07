Six Feet Under: Chris Barnes über das kommende Album

Foto: Six Feet Under. All rights reserved.

auch interessant

Laut Six Feet Under-Frontmann Chris Barnes sind die Aufnahmen zum kommenden Album der Band bereits in vollem Gange. Wie er jüngst berichtete, habe Schlagzeuger Marco Pitruzzella die Drum-Aufnahmen für das kommende Werk bereits abgeschlossen. Gitarrist Jack Owen „wird in ein paar Wochen Rhythmusgitarre einspielen“, sagte Chris weiterhin.

Six Feet Under: Neues Album in Arbeit

Empfehlung der Redaktion King Diamond- und Mercyful Fate-Alben in Arbeit Heavy Metal Mercyful Fate-Sänger King Diamond hat in einem Gespräch mit Slipknots Clown einige Hinweise auf die neuen Mercyful Fate- und King Diamond-Alben gegeben. Wie Chris Barnes weiter erklärte, sei er sehr zufrieden mit dem Arbeitsprozess an dem anstehenden Album. „Es läuft großartig zusammen! Einige echte Killersongs sind auf diesem Album“, erklärte er in einem inzwischen gelöschten Beitrag auf Instagram. „Es wird definitiv den Appetit aller unserer Six Feet Under-Fans stillen. #pureDEATHMETAL‘“ Bereits zuvor versprach der Sänger, dass das kommende Material der Truppe „unglaublich und verdammt heftig“ ausfallen werde. Ein konkreter Titel für die neue Platte ist jedoch noch nicht bekannt. 2020 veröffentlichten Six Feet Under mit NIGHTMARES OF THE DECOMPOSED (Review hier lesen) ihr insgesamt 17. Studioalbum.

NIGHTMARES OF THE DECOMPOSED auf Amazon.de bestellen!

Six Feet Under wurde von Chris Barnes ursprünglich als Nebenprojekt zu seiner damaligen Band Cannibal Corpse gegründet, mit der er die ersten vier Alben der Band einspielte. 1995 trennten sich der Sänger und die Band, woraufhin Chris sich fortan vollständig seiner eigenen Truppe widmete.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.