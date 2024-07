Slash redet über sein liebstes AC/DC-Album

auch interessant

Slash steht auf POWERAGE

Jeder liebt AC/DC – natürlich auch Slash. Und als solcher konnte er sich dieses Jahr einen Wunsch erfüllen und mit dem Frontmann der australischen Rock-Legenden, Brian Johnson, den Howlin‘ Wolf-Klassiker ‘Killing Floor’ für sein Blues-Cover-Album ORGY OF THE DAMNED aufnehmen. In einem Interview mit dem US-Radiosender 95.5 KLO sprach der Guns N’ Roses-Gitarrist nun genauer über seine langjährige Liebe zu AC/DC – und welche Alben ihm am wichtigsten sind.

„POWERAGE ist wahrscheinlich immer noch meine Lieblingsplatte von AC/DC“, sagt Slash im Gespräch. „Aber als ich anfing, mich für die Band zu interessieren, war das aktuelle Album gerade HIGHWAY TO HELL. Und durch dieses habe ich sie schließlich auch kennengelernt.“

Es war sozusagen seine Einstiegsdroge, denn durch das 1979 erschienene Album entdeckte er schließlich auch seine Lieblingsplatte: „Wegen dieses Albums hörte ich POWERAGE und ich dachte: ‚Wow, was für ein Album!‘ Das war wirklich das, was mich in den gesamten AC/DC-Katalog hineingezogen hat.“ Vor allem der Song ‘Down Payment Blues’ hatte es dem damals noch jungen Musiker angetan. Die Nummer blieb ihm sofort im Gedächtnis und ist bis heute einer seiner Lieblings-Rock-Songs. Doch die Freude bekam schon schnell einen Dämpfer:

1980 war ein riesiges Jahr für Rock

„Und dann starb Bon Scott“, erinnert sich Slash an einen der dunkelsten Tage der Rock-Geschichte. „Das war einfach schrecklich. Es war so unfair, ich hatte gerade angefangen, diese Band zu mögen. Aber dann kam ja wirklich ziemlich schnell Brian Johnson dazu.“

Das war schon 1980 – für Slash ein ungemein wichtiges Jahr für die Musikwelt. „Da kam BACK IN BLACK heraus und dann DIARY OF A MADMAN von Ozzy und all das“, so der Gitarrist. „Und HEAVEN AND HELL von Sabbath. Es war ein riesiges, riesiges Jahr für Rock.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.