Slipknot: Clown sinniert über Reunion mit Joey Jordison

Joey Jordison und Shawn Crahan von Slipknot backstage in der Brixton Academy in London (2000)

auch interessant

Wenn der einstige Slipknot-Drummer Joey Jordison noch leben würde, würde die Band dann womöglich eine Reunion mit dem 2021 verstorbenen Musiker in Erwägung ziehen? Diese Frage sollte Perkussionist M. Shawn „Clown“ Crahan im Interview bei Knotfest.com beantworten. Ganz einfach war dies für den 54-Jähjrigen nicht, ausgeschlossen hat er es indes nicht.

Altersmilde

„Ich weiß nicht“, windet sich der Slipknot-Vordenker. „Als wir Joey verloren haben, war das einfach wie etwas zu verlieren, das man das ganze Leben hatte. Wir haben uns darüber nie wirklich unterhalten. Man kann nichts dazu finden, wie wir all das erklären, denn es geht niemanden etwas an. Und er ist unser Bruder. Wer weiß. Es hätte eine Chance im Leben geben können. Doch ich kenne die Zukunft nicht. Vielleicht hätte es eine Chance gegeben, dass wir wieder zusammen gekommen wären. Ich weiß es nicht. So kann ich das weder bejahen noch verneinen. Doch ich würde sagen, die Chancen stünden besser für ein Ja als für ein Nein wegen unserer Freundschaft, des Älterwerdens, Redens und der Fähigkeit, Dinge zu verstehen.“

Slipknot hatten sich im Dezember 2013 „aus persönlichen Gründen“ von Joey Jordison getrennt. Der Trommler betonte anschließend vehement, dass er niemals bei der Gruppe ausgestiegen sei. 2016 offenbarte Jordison dann, dass er an einer Nervenkrankheit leidet. Seine ursprüngliche Prognose lautete, dass er womöglich nicht mehr werde laufen können. Corey Taylor und Co. machten unterdessen mit Jay Weinberg am Drumset weiter. Am 26. Juli 2021 starb Joey letztlich mit 46 Jahren im Schlaf.

SLIPKNOT-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.