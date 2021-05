Wer schon mal einmal ein Interview mit Slipknot-Perkussionist Shawn „Clown“ Crahan geführt hat, weiß: Die Gedankengänge des Musiker erscheinen mitunter ein wenig sprunghaft und vernebelt. Auf was auch immer das zurückzuführen sein mag, die folgende Nachricht passt dazu allerdings perfekt. Denn der Clown hat jüngst sein eigenes Cannabis auf den kalifornischen Markt gebracht, wo das Kraut seit 1996 für medizinische Zwecke sowie seit 2016 auch für den Freizeitgebrauch legal ist.

Der Slipknot-Querkopf hat sich dafür mit den Firmen Hollister Cannabis, HashBone und Heavy Grass zusammengetan. Auf clowncannabis.com kann der geneigte Kalifornier nun kleine Packages mit je sechs bereits vorgerollten Joints bestellen. Die Kräuterzigaretten kommen mit Streichhölzern in einer schicken matten schwarzen Box (siehe Bild unten). Clown selbst schreibt scherzend zu seinem neuen Produkt: „Behaltet im Gedächtnis: Es ist nur Medizin.“

Des Weiteren heißt es auf der Website über „Clown Cannabis“: „Clowns charakteristische HashBone-Produkte enthalten eine 75-prozentige kraftvolle, erhebende Indica-Blume, die von Hand mit 25 Prozent Paradise Citrus-Haschisch vermengt wurde. Die charakteristische erstklassige Indica-Note weist ein erdiges, Citrus-reiches Geschmacksprofil mit reizenden beruhigenden Effekten auf. Paradise Citrus […] fügt dem Ganzen eine weitere Ebene von Ganzkörperentspannung mit fröhlichen Kopfräuschen und zitrusartigen Noten hinzu. Labortests bestätigen die Wirksamkeit dieser vorgerollten Joints mit THC-Niveaus über 40 Prozent.“

WE ARE NOT YOUR KIND VON SLIPKNOT JETZT BEI AMAZON ORDERN!