Slipknot: Corey Taylor über das neue Album

Foto: Christin Kersten. All rights reserved.

Über die Texte zum neuen Slipknot-Album gab Cory Taylor bereits in einigen Interviews ein paar Spoiler. So soll es sich bei den gedanklichen Ergüssen um die besten, die er je zu Papier gebracht hat, handeln. Nun gab er auch erste Hinweise darauf, was man musikalisch von der neuen Platte erwarten darf.

Dem Kerrang! Magazin erzählte er Folgendes: „Ich habe fantastische Neuigkeiten. Einige von euch wissen es bereits, aber ich werde es jetzt offiziell machen: Wir arbeiten an einem neuen Album.

Es ist erst in der Demophase, aber wir haben sehr ernste, vorläufige Pläne, um Anfang nächsten Jahres ins Studio zu gehen und das Ganze ins Rollen zu bringen. Wir haben zur Zeit 16 Songs fertig geschrieben und diese sind verdammt gefährlich geworden." Wie genau man sich die Platte musikalisch vorstellen darf, führte der Frontmann dann noch einmal detailierter aus.

Es wird heftig!

„Vom Härtegrad her ist das Album mit IOWA zu vergleichen. Und ich muss rausgehen und diesen Scheiß in meinem Alter live spielen – ich kann diese Lieder förmlich in meinem Rücken spüren! Ich bin wirklich, wirklich aufgeregt, und ich spreche mit den Jungs von Slipknot und nahezu jeden Tag oder jeden zweiten Tag rede ich mit Clown.

Ich habe mit Jim, V-Mann, Jay, Mick, Craig, Chris und Sid gesprochen. Wir sind alle sehr, sehr, sehr aufgeregt wegen des neuen Materials. Es kommt wirklich alles verdammt gut zusammen. Also seid bereit für das Jahr 2019 – was seltsamerweise der 20. Jahrestag unseres ersten Albums ist. Es wird alles wieder verdammt echt werden. Also nimm das so wie du willst. „

Das neue Slipknot-Album soll voraussichtlich 2019 erscheinen und der Nachfolger zu .5: THE GRAY CHAPTER (2014) werden.