Über das Debüt der Chaostruppe aus Des Moines schrieb Autor Matthias Weckmann Anno 1999: Es gibt wahrhaft nicht viele Alben, die aus dem Nichts kommen, dich anspringen, ihren Soundsack über deine Rübe stülpen und dir den Atem rauben: SLIPKNOT ist so ein seltenes Exemplar. Neun Verrückte aus Des Moines in Iowa, die auf ihrem Debüt eine absolut durchgeknallte, überdrehte und ultrabrutale Mischung aus New Metal, Hardcore, Samples, Scratches und Percussion über uns hereinbrechen lassen. Hier passiert an allen Ecken und Enden so dermaßen viel, daß man geschätzte 258 Anläufe braucht, um jede eingefriemelte Kleinigkeit erhaschen zu können (ich bin derzeit bei 213). SLIPKNOT ist die mit Abstand aggressivste Scheibe des Jahres! "Das läßt sich nur begreifen, wenn man bei uns aufgewachsen ist", erläutert Percussionist Chris Fehn. "Die Leute langweilen sich die ganze Zeit zu Tode, und das frustriert auf Dauer ungemein." Oder wie es im Song 'Surfacing' so treffend heißt: "Fuck It All! Fuck This World! Fuck Everything That You Stand For!" Dieser Gummizellen-Sound wird dann auch noch optisch passend untermalt. Jedes der neun Bandmitglieder trägt eine eigens für ihn entworfene Maske, die - laut Chris - nicht nur ein simpler Promo-Gag ist, sondern tiefere Bedeutung hat: (weiter geht's unter Bild 2)

Foto: Promo. All rights reserved.