Slipknot-Drummer zollt Paul Gray Respekt

Der Todestag des ehemaligen Slipknot-Bassisten war nicht der Grund, warum Schlagzeuger Jay Weinberg das Grab des verstorbenen Paul Gray besuchte. Vielmehr hinterließ er hinsichtlich WE ARE NOT YOUR KIND eine Art Danksagung: Weinberg legte einen handbeschriebenen Drumstick an die letzte Ruhestätte (siehe Reddit-Post weiter unten).

„Lieber Paul – Ich hoffe, du bist stolz auf die Musik, die wir geschrieben haben. Du bist allgegenwärtig und führst diese Band immer noch hinsichtlich Spirit und Sound. Ich glaube, du wirst unsere neue Platte mögen. Zumindest hoffe ich das. All the respect and love in the world. We are not your kind. Long live the Knot – Jay“

Welch eine große Respektsbekundung von Schlagzeuger an Bassist. Zwar waren die beiden nie zusammen in der Band, kannten sich jedoch schon längere Zeit. Weinberg ersetzte 2014 Joey Jordison, und Slipknot-Mitbegründer und Bassist Paul Gray starb am 24. Mai 2010 im Alter von 38 Jahren in Zimmer 431 des TownePlace Suites Hotel in Urbandale, Iowa.

Als Todesursache wurde eine Überdosis Morphium und Fentanyl in Kombination mit einer Herzerkrankung festgestellt. Gray hinterließ seine zu jener Zeit schwangere Frau Brenna, die wenig später eine Tochter zur Welt brachte.

