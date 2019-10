Slipknot: Geigen-Cover zu ‘Unsainted’

‘Unsaited’ war die zweite Single, die Slipknot zu ihrem aktuellen Album WE ARE NOT YOUR KIND veröffentlichten. Der Song mit dem einsetzenden Chor im Refrain eignet sich allem Anschein nach perfekt, um auf einer Geige nachgespielt zu werden. Eine solches Cover tauchte nun nämlich von der YouTuberin M Drako auf.

Die Musikerin ist dabei eine echte Metal-Geigerin. Sie hat auf ihrem Kanal nämlich eine ganze Menge Metal-Songs nachgespielt, darunter Lieder von Bands wie Lamb of God und Avenged Sevenfold. Slipknots ‘Unsainted’ hat sie nun in ihre Sammlung mitaufgenommen.

Hört hier das Geigen-Cover zu Slipknots ‘Unsainted’: