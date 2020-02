Slipknot: Handy-Diebe vom Konzert in Manchester inhaftiert

Früh übt sich: Der fünfjährige Caleb hat Gefallen an Slipknot gefunden. In einem YouTube-Clip trommelt er zum Song ‘Before I Forget’.

Musikalische Früherziehung ist wichtig. Den fünfjährigen Caleb hat es schon extrem früh ans Schlagzeug gezogen. Mit seinen sehr jungen Jahren legt er bereits eine beeindruckende Performance an den Tag. Sein Talent zeigt Caleb in einem YouTube-Clip, in dem er den Song ‘Before I Forget’, der 2005 als Slipknots vierte Single zum Album VOL. 3: (THE SUBLIMINAL VERSES) erschien, nachtrommelt. In dem Video ist der Junge wie Joey Jordison gekleidet. Zuvor machte bereits ein anderes Video von Caleb die Runde. Bei einem Slipknot-Konzerte in der UK, das die Band im Rahmen ihrer aktuellen Album-Tournee spielten, war Caleb zugegen und machte mit…