Bei Slipknot läuft die Maschine derzeit auf Hochtouren: Die Band hat nicht nur weitere Europa-Shows angekündigt, sondern auch ein neues Video.

Slipknot waren bekanntlich gerade erst in Europa unterwegs und haben dabei auch vier Shows in Deutschland absolviert. Corey Taylor und Co. blicken sogar in einem kurzen Video auf die gespielten Konzerte und unterschiedlichen Tour-Stationen zurück (metal-hammer.de berichtete). Doch offenbar haben die US-Amerikaner nicht genug von Auftritten in "Good Old Europe". Denn nächstes Jahr wollen die neun Masken-Metaller wieder den Weg über den Atlantik auf sich nehmen. So haben Slipknot für 2020 weitere 27 Gigs angekündigt. Die Fans in Deutschland bekommen dabei noch sechs Mal die Chance, das musikalische Monster live zu erleben - und zwar in Frankfurt, Stuttgart, München, Hamburg,…