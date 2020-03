Videos

Slipknot-Kinder spielen erstes Konzert

Slipknot befinden sich mit ihrem aktuellen Album WE ARE NOT YOUR KIND und der zugehörigen Tournee auf einem anhaltenden Höhenflug. Und sollte der irgendwann einmal enden (was wir alle nicht hoffen), steht offenbar bereits die nächste Generation in den Startlöchern. So haben am Sonntag, den 8. März zwei Söhne von Band-Mitgliedern den ersten Gig mit ihrer Band Vended absolviert (Videos siehe unten).

Lautstarke Duftmarke

Namentlich handelt es sich dabei um Griffin Taylor, den Sprössling von Frontmann Corey Taylor, sowie Simon Crahan, den Jungen von Perkussionist Shawn „Clown“ Crahan. Griffin gibt wie sein Papa den Sänger, während Simon es sich hinter der Schießbude bequem gemacht hat. Um wen es sich bei den drei verbleibenden Musikern handelt (sprich: den zwei Gitarristen und dem Bassisten), lässt sich derzeit nicht herausfinden. Die Slipknot-Nachfahren Vended spielten natürlich in einem Club in Des Moines, Iowa.

Simon Crahan schrieb sich die Setlist auf seine Snare Drum (siehe unten) – und widmete daneben den Auftritt seiner 2019 unvermittelt verstorbenen Schwester Gabrielle (metal-hammer.de berichtete). In einem Video auf dem Instagram-Account von Griffin Taylor ist darüber hinaus zu sehen, wie der Frontmann seine Band-Kollegen auf den bevorstehenden Auftritt einschwört. Dabei fragt er rhetorisch in die Runde: „Was haben wir hier vor?“ Und geschlossen brüllen alle zurück: „Kill ‚Em All!“ Ihre Metal-Hausaufgaben scheinen die Slipknot-Söhne folglich gemacht zu haben.

