Smashing Pumpkins: Gitarrist Jeff Schroeder steigt aus

Die Smashing Pumpkins und Gitarrist Jeff Schroeder gehen getrennte Wege. Der 49-Jährige braucht offenbar eine Luftveränderung und steigt deshalb aus. „Es ist nun leicht zu sagen, dass ich keine Ahnung davon habe, worauf ich mich einließ, als ich im Jahr 2007 bei den Smashing Pumpkins einstieg“, lässt der in Los Angeles geborene Rocker verlauten.

Die richtige Entscheidung

„Die Möglichkeit schien aus dem Nichts gekommen zu sein. Ich arbeitete gerade an meiner Promotion in vergleichender Literaturwissenschaft, als mir ein Freund schrieb und mir steckte, dass die Smashing Pumpkins nach einem Gitarristen suchen. Da ich ein riesiger Fan der Band war, habe ich mich voll in das Vorspielen reingehängt. Es war eine der besten Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe. Denn die Menge an unglaublichen Erinnerungen, die während der vergangenen 16 Jahren mit der Gruppe entstanden sind, sind zu zahlreich, um sie zu beziffern.

Ich möchte Billy Corgan, Jimmy Chamberlain, James Iha und [Live-Bassist] Jack Bates dafür danken, dass sie sowohl wundervolle Bandkollegen als auch noch bessere Freunde sind. So werde ich es absolut vermissen, mit euch die Bühne zu teilen. Ich wünsche der Band allen Erfolg in der Zukunft, ich werde zuschauen und zuhören.“ Die Smashing Pumpkins wiederum gaben selbst folgendes zu Protokoll: „Wir danken Jeff für seine unaufhörliche Hingabe an die Band und an unsere großartigen Fans. Worte können unsere Dankbarkeit und Wertschätzung dafür, was für ein Freund er ist, und dafür, dass er in guten wie in schweren Zeiten für die Smashing Pumpkins da war, nicht ausdrücken.“

