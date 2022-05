Beim Konzert der Death Metal-Band Crawling Through Tartarus in San Bernadino ereignete sich eine Schießerei, bei der ein Mensch sein Leben verlor.

In der kalifornischen Stadt San Bernadino bei Los Angeles ist es am Samstagabend (23. April) zu einer Schießerei bei einem Death Metal-Konzert gekommen. Dies berichten "NBC Los Angeles" und "CBS Los Angeles". Die Band Crawling Through Tartarus spielte gerade in einem Club namens Marquis Lounge, als vor dem Venue um 21.30 Uhr Ortszeit herum Schüsse fielen. Aus dem Nichts Eine Person kam dabei ums Leben, vier weitere Besucher wurden verletzt, darunter Matt Holzboog, der Frontmann von Crawling Through Tartarus. Der Sänger wurde von zwei Kugeln getroffen, bereits ein Mal operiert und wartet auf eine weitere Operation. Laut "CBS Los Angeles"…