So kam Mantas (ex-Venom) dazu, bei Scooter zu spielen

Jeff "Mantas" Dunn mit Scooter-Frontmann H.P. Baxxter bei "The Dome 40" am 1. Dezember 2006 in Düsseldorf

Original-Venom-Gitarrist reüssiert derzeit mit seiner eigenen Band Venom Inc. In einem aktuellen Interview mit „TotalRock“ (siehe Video unten) hat sich der 61-jährige Brite nun an sein kurzes Engagement bei der Techno-Kapelle Scooter erinnert und damit die Geschichte bestätigt, die er in der Printausgabe des METAL HAMMER bereits einmal erzählt hatte. „2005 hatte ich ein deutsches Management und eine Band namens Dryll. Eines Tages sprach ich mit dem Management — und sie sagten: ‚Übrigens: Wir haben eine Anfrage.‘

„Stell diesen Mist ab!“

Ich meinte: ‚Okay, was ist es denn?‘ Und sie sagten: ‚Scooter wollen dich als ihren Live-Gitarrist.‘ Ich erwiderte nur: ‚Wer zur Hölle sind Scooter?‘ Ich hatte keine Ahnung. Zu jenem Zeitpunkt betrieb ich ein Martial Arts-Studio in Newcastle. Ich war seit 25 Jahren ein professioneller Trainer. Einer der Kerle, die für mich unterrichteten, spielte immer diesen einen Song in seiner Stunde. Und es stellte sich heraus, dass es ‘Fire’ von Scooter war. Ich bin da immer aus dem Büro gekommen und meinte: ‚Paul, stell diesen Mist ab, verdammt noch mal!‘ Und das war dann auch eines der Lieder, die ich mit ihnen live gespielt habe.“

Logisch, also dass Mantas zunächst alles andere als begeistert von der Anfrage der deutschen Techno-Institution war. „Die Sache ist die: Als sie mich fragten, sagte jede Faser von mir: Nein! Aber ich sage dir was: Es war eine der besten Zeiten, die ich jemals hatte. Wir begannen in Hannover. Jede Show war in einem Stadion. Dann haben wir auf all diesen riesigen europäischen Dance-Festivals gespielt. Und letztlich traten wir in Ulaanbaatar in der Mongolei in einem Fußballstadion auf.“ Darüber hinaus bescheinigte Mantas den Scooter-Leuten, die nettesten Menschen zu sein. Die Band-Mitglieder von damals — Baxxter, Rick J. Jordan und Jay Frog — seien alle Rock-Fans gewesen.

