Lasterbalk der Lästerliche und Alea der Bescheidene kommentieren die Songs von SONS OF SALTATIO, der METAL HAMMER-exklusiven Saltatio Mortis-CD.

Jetzt schon vorbestellen: Dieses Saltatio Mortis-Album gibt es nur zusammen mit METAL HAMMER-Ausgabe 10/2020 (ab 16.09. am Kiosk). Mit FÜR IMMER FREI erscheint am 09. Oktober das bereits 12. Studiowerk der Mittelalter-Metaller Saltatio Mortis. Die letzten drei Alben landeten jeweils auf Platz eins der deutschen Charts, ZIRKUS ZEITGEIST verkaufte mehr als 100.000 Exemplare. Stolz präsentiert METAL HAMMER die exklusive CD SONS OF SALTATIO, ein von der Band liebevoll und eigenhändig zusammengestelltes Potpourri aus Saltatio Mortis-Raritäten, unveröffentlichtem Material und besonderen Song-Versionen! Seht hier das SONS OF SALTATIO-Track-by-Track im Video. Die Textversion findet ihr darunter. https://www.youtube.com/watch?v=id7aCcyY3BQ Loki (Albumversion) Lasterbalk: Historisch betrachtet Anfang…