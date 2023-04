Soundgarden einigen sich mit Witwe von Chris Cornell

Soundgarden haben sich im Rechtsstreit um die finalen Aufnahmen von Chris Cornell „freundschaftlich“ und außergerichtlich mit Cornells Witwe Vicky geeinigt. Dies verkündeten beide Parteien in den Sozialen Medien. Der Sänger starb im Mai 2017. Vicky und die Grunge-Rocker hatten unterschiedliche Vorstellungen davon, was mit den sieben Tracks passieren sollte.

Das zugehörige, veröffentlichte Statement liest sich wie folgt: „Soundgarden und Vicky Cornell, im Namen des Nachlassverwalters von Chris Cornell, freuen sich darüber zu verkünden, dass sie eine freundschaftliche, außergerichtliche Einigung erzielt haben. Die Versöhnung markiert eine neue Partnerschaft zwischen den zwei Parteien, die den Soundgarden-Fans auf der ganzen Welt erlauben wird, die finalen Songs zu hören, an denen die Band und Chris gearbeitet haben. Die beiden Parteien sind darin vereint und kommen zusammen, um das unglaubliche Vermächtnis von Soundgarden sowie Chris‘ unauslöschlichen Eindruck in der Musikgeschichte als einen der größten Songschreiber und Sänger aller Zeiten voranzutreiben, zu ehren und darauf aufzubauen.“

Wieder bei Vernunft

Für die Anhänger der Band stellt das nicht nur ein positives Zeichen dar. Man kann nun den Eindruck gewinnen, dass alle Beteiligten wieder zur Räson gekommen sind. Zeitweise konnten Soundgarden nicht mehr ihre Website und die Sozialen Medien verwalten, weil Vicky die Zugangsdaten besaß und nicht rausrückte. Darüber hinaus hatte Vicky die Formation verklagt, weil sie der Ansicht war, die Band schulde ihr hunderttausende Dollar an Tantiemen.

Zudem beanspruchte sie die Rechte an den sieben unveröffentlichten Aufnahmen, die Chris vor seinem Tod gemacht hatte. ‘Cancer’ und ‘Stone Age Mind’ hat er komplett alleine geschrieben. ‘Road Less Traveled’, ‘Orphans’ und ‘At Ophians Door’ komponierte Chris mit Drummer Matt Cameron. Gemeinsam mit Gitarrist Kim Thayil entstand ‘Ahead Of The Dog’, und an ‘Merrmas’ war noch Bassist Ben Shepherd beteiligt. Schön, dass das nun geklärt ist.

