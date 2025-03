Spiritbox: Neuer Song versehentlich geleakt

Bands machen es sich bei der Veröffentlichung von neuen Songs und frischen Alben nicht leicht. Dahinter steckt für gewöhnlich ein ausgeklügelter Plan, um eine maximale Wirkung zu erzielen und eine möglichst hohe Platzierung in den Charts zu erreichen. Insofern ist es nur logisch, dass es Spiritbox derzeit mächtig wurmt, dass einer der Tracks ihres neuen Albums unauthorisierterweise zwischenzeitlich veröffentlicht wurde.

Der Longplayer TSUNAMI SEA erscheint diesen Freitag (am 7. März). Und Fans der Formation um Frontfrau Courtney LaPlante konnten sich für kurze Zeit schon das Stück ‘Crystal Roses’ zu Gemüte führen, weil es bei Streaming-Anbietern freigeschaltet war. Plötzlich war das Lied wieder weg, weil Spiritbox Wind davon bekommen hatten und einschritten.

LaPlante meldete sich am gestrigen Montag, den 3. März 2025 in den Sozialen Medien zu Wort: „In der Regel spreche ich nicht in der Öffentlichkeit über Dinge wie dies hier, die hinter den Kulissen geschehen. Aber wir haben es nicht genehmigt, dass eine weitere Single veröffentlicht wird. Keiner von uns war sich bewusst darüber, dass dies passiert. Ich bin davon extrem enttäuscht und habe erst gestern — durch Zufall — davon erfahren. Wir versuchen, sie so bald wie möglich wieder runterzunehmen.“ Das hat das Quartett inzwischen hinbekommen.

Ein schlimmer Beinbruch dürfte der Fauxpas — wer auch immer ihn zustande gebracht hat, sei es die Plattenfirma Rise Records oder irgendein Fehler in den Software-Systemen — allerdings nicht sein. Immerhin gibt es TSUNAMI SEA von Spiritbox in voller Länge (inklusive ‘Crystal Roses’) schon am Freitag zu hören.

