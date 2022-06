Spiter veröffentlichen blutrünstiges Video zu ‘Tortured Soul’

Foto: Screenshot via YouTube, hellsheadbangers666. All rights reserved.

Die vampirische Blackened Thrash-Band Spiter fährt mit ihrem neuen Musikvideo zu dem Song ‘Tortured Soul’ alle Geschütze auf, dem dämonischen und unheilvollen „Heavy Metal“-Klischee gerecht zu werden. Bereits nach der Veröffentlichung ihres Debütalbums BATHE THE BABE IN BAT’S BLOOD (2022) erwies sich die Gruppe aus Philadelphia als Epitom all dessen, was im Rahmen des fundamentalistisch christlichen Glaubens Verrohung findet.

True Vampyric Metal Punk

Während uns Spiter an ihren Fangzähnen zurück in die Batcave-Ästhetik der Achtziger Jahre reißen, versuchen sie, erzählerisch alle Aspekte der „Satanic Panic“ abzudecken. Eine leicht bekleidete, gehörnte junge Frau tänzelt wollüstig durchs Bild, während die Band-Mitglieder eine Liveperformance zum Besten geben. Gewaltsam wird es, als Frontmann Dick Spider gekreuzigt wird, sich erhängt und sich die Pulsadern aufschneidet, während die besagte Frau auf seiner Leiche tanzt. Derweil knabbert ein Band-Kollege genüsslich an einer Fledermaus. Auch dem berühmt-berüchtigten Sensenmann wird im Video zu ‘Tortured Soul’ eine schauspielerische Rolle zuteil. Das Spektakel gipfelt schlussendlich in einem Opferritual der blasphemischen Manier.

„Spiter haben einen unstillbaren Durst nach Blut und Ruhm“, erklärt die Band. Und wie BATHE THE BABE IN BAT’S BLOOD bereits andeutet, werden ihre schwarzledernen Flügel die Welt schon bald einhüllen.

—

