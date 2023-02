‘Star Wars Jedi: Survivor’: Release verzögert sich

Eigentlich erscheinen scheinbar ohne Unterlass neue Inhalte im ‘Star Wars’-Universum. Allein für 2023 sind derzeit mit ‘Ahsoka’, ‘Skeleton Crew’, der dritten Staffel von ‘The Mandalorian’ und ‘Young Jedi Adventures’ vier Erweiterungen des Serien-Kanons angekündigt. Nur auf der Videospiel-Ebene müssen sich Fans von George Lucas’ Weltraum-Märchen noch gedulden – zumindest ein bisschen. Das angekündigte ‘Star Wars Jedi: Survivor’ wurde nämlich verschoben.

Letzte Entwicklungsphase dauert länger

Letzte Entwicklungsphase dauert länger

Wirklich lange verzögert sich der Release aber nicht. Statt am 17. März erscheint die Fortsetzung von 'Star Wars Jedi: Fallen Order' (2019) nun am 28. April für PC, Playstation 5 und Xbox Series X/S. Wer also wieder in die Geschichte von Cal Kestis, einem der letzten Jedi, eintauchen will, muss sechs Wochen länger warten als ursprünglich von Entwickler Respawn Entertainment und Publisher Electronic Arts geplant. Grund dafür sind zusätzliche Arbeiten, um das Spiel abzurunden, so Respawn Entertainment-Chef Vince Zampella auf Twitter. Inhaltlich fertiggestellt sei das Spiel bereits, es gehe in der finalen Phase nur noch um Qualitätsansprüche bei Performance und Stabilität sowie letzte Bug-Fixes. Da 'Star Wars Jedi: Fallen Order' gut ankam, ist es kein Wunder, dass die Spiele-Macher auch beim Nachfolger gute Arbeit leisten wollen.

We’re taking some extra time to polish, it’s gotta bec great https://t.co/ocy3tFohcV — Vince Zampella (@VinceZampella) January 31, 2023

‘Star Wars Jedi: Survivor’: Das erwartet Spieler

Dann allerdings verspricht das Action-Adventure-Game wieder volle Sci-Fi-Kraft. Fünf Jahre nach den Ereignissen des Vorgängerspiels ist Protagonist Cal auf der Flucht vor dem Imperium und insbesondere einem mysteriösen Senator. Das Gameplay bleibt den Entwicklern zufolge weitestgehend bestehen, allerdings kommen neue Elemente hinzu. So wird beispielsweise die Lichtschwert-Nutzung erweitert, außerdem soll der Kampf durch neue Macht-Möglichkeiten abwechslungsreicher gestaltet werden. Auch einen Blaster soll Cal im zweiten Spiel wohl nutzen können.

Heute, 4. Mai, ist Star Wars-Tag. Wir haben uns auf die metallische Seite der Macht begeben und einige Cover-Videos des Soundtracks gesammelt. Durch den Zeitsprung spielt 'Star Wars Jedi: Survivor' übrigens zeitgleich mit der 2022 erschienen Serie 'Obi-Wan Kenobi'. Was in der Zwischenzeit in der Galaxie geschehen ist, verrät ein Roman zum Spiel. 'Star Wars Jedi: Battle Scars' von Autorin Sam Maggs erscheint am 7. März und überbrückt damit nun nicht nur die erzählte Zeit zwischen den beiden Videospielen, sondern auch die Wartezeit zu 'Star Wars Jedi: Survivor'.



