Steve Vai lobt Zakk Wyldes Ausdauer

auch interessant

Man kennt und schätzt sich: In der Supergroup Generation Axe touren Steve Vai, Zakk Wylde, Yngwie Malmsteen, Nuno Bettencourt (Extreme) und Tosin Abasi (Animals As Leaders) seit 2016 zusammen um die Welt. In einer aktuellen Folge der „The Cassius Morris Show“ war Steve Vai zu Gast und plauderte mit dem Gastgeber unter anderem über Zakk Wylde.

„Mit Zakk hege ich das gleiche professionelle Verhältnis wie zu den anderen Axe-Musikern. Wir kennen uns alle schon jahrelang, sind schon ewig im selben Business unterwegs. Wir respektieren uns, und manchmal spielen wir eben zusammen“, so Vai. „Doch man kennt niemanden richtig, solange man nicht mit ihm gemeinsam auf Tour war. Jeder der Generation Axe-Jungs ist großartig, ich liebe sie alle wie Brüder. Und Zakk ist einfach – oh mein Gott. Er ist so lustig, liebenswert und gefühlstief. Er ist so sehr sich selbst.

Viele Leute kämpfen darum, ihre eigene echte Persönlichkeit zu finden. Zu oft spielen sie anderen etwas vor, was sie nicht sind. Oder agieren mit verschiedenen Gesichtern vor unterschiedlichen Leuten“, erzählt Vai weiter. „Aber Zakk kennt solch ein Verhalten gar nicht. Er ist immer er selbst, egal wo oder mit wem. Er ist sehr schlau, aber mag es nicht, ernst zu sein. Und dieses Verhalten ist so erfrischend. Er ist einfach nur lustig.

„Dieser Motherfucker hört einfach nicht auf“

Was er tut, passt perfekt zu seiner Art. Ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen Musiker mit solch einem Durchhaltevermögen gesehen. Ich habe ihn beim Spielen beobachtet, und er gibt andauernd Vollgas. Und dann denke ich mir: Dieser Motherfucker hört einfach nicht auf“, zeigt sich Vai von seinem Gitarrenkollegen begeistert. „Genau diese Art von ihm finde ich cool, und sie inspiriert mich, ebenfalls alles rauszuhauen, was geht. Aber so wie er das macht, kann ich es nicht. In Teilen vielleicht, aber ein zwölfminütiges Gitarrensolo dermaßen intensiv und ohne Pause durchzuziehen – das ist ganz großes Kino.“

STILLNESS IN MOTION Blu-ray bei Amazon

Im September 2019 veröffentlichte Vai über sein eigenes Label Light Without Heat die Blu-ray der 2015er-Live-DVD ‘Stillness In Motion’. Darauf zu sehen ist die komplette Performance von Vai im Club Nokia in Los Angeles vom 12. Oktober 2012. In seinen Funktionen als Gitarrist, Komponist und Produzent hat Vai bislang über 15 Millionen Platten verkauft und drei Grammy Awards gewonnen. Er tourte unter anderem mit Frank Zappa, Alcratrazz, David Lee Roth, Whitesnake und als Teil der „G3“.