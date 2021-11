Vince Neil hat es echt nicht leicht zurzeit. Erst war er bei den ersten Shows nach dem Lockdown nicht gut bei Stimme, nun ist er von der Bühne gefallen.

Vince Neil hat sich bei einem Auftritt seiner Soloband verletzt. So ist der Mötley Crüe-Frontmann während der Show beim Monsters On The Mountain Festival in Pigeon Forge, Tennessee, von der Bühne gefallen. Dabei zog er sich offenbar mehrere Rippenbrüche zu. Daraufhin wurde der 60-Jährige ins Krankenhaus gefahren. Versteckte Scharte Der Unfall trug sich noch relativ früh während des Konzerts zu. Vince Neil sang gerade den Mötley Crüe-Klassiker ‘Don't Go Away Mad (Just Go Away)’, als er anfing das Publikum dazu zu animieren, mitzuklatschen. Wie Metal Sludge berichtet, machte er dabei ein, zwei Schritte zum linken vorderen Bühnenrand, verlor dann den Halt…