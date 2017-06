Streitfall Stallion: “Heavy-Hengste” oder “aufs falsche Pferd gesetzt”?

FROM THE DEAD, das zweite Album der deutschen Heavy-Metaller Stallion, spaltet die Redaktion: Sebastian Kessler zeigt sich begeistert von der Authentizität und Wildheit sowie darüber, dass “die Heavy-Hengste immer wieder aus dem Korsett ausbrechen.” Matthias Weckmann “katapultierte es aus dem Sattel”, als er die Review von Kollege Kessler las, denn er hört auf FROM THE DEAD “abgetakeltes, erwartungsgemäß ausgelutschtes Material.”

