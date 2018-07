Eine Tribute-Band der etwas anderen Art: Die Homoerotiker aus Los Angeles covern nicht nur AC/DC, sondern ändern auch die Song-Titel entsprechend.

Vorhang auf für GayC/DC: Schon seit einigen Jahren sind die warmen US-Brüder mit ihren ganz eigenen Versionen bekannter AC/DC-Klassiker unterwegs. Doch nicht nur das: Betrachtet man die Song-Titel, so wurden diese etwas schwulenfreundlicher gestaltet: 'Whole Lotta Rosie' <-> 'Whole Lotta Jose' 'Let There Be Rock' <-> 'Let There Be Cock' 'Problem Child' <-> 'Bottom Child' 'Dirty Deeds Done Dirt Cheap' <-> 'Dirty Dudes Done Dirty Cheap' 'Big Balls' <-> 'Big Balls' (natürlich) In einem Interview mit Louder Sound gaben die Herren kürzlich ihre Beweggründe bekannt. Schlagzeuger Brian Welch ist seit frühester Kindheit AC/DC-Fan. "Diese Songs sind Teil meiner DNS. Aber…