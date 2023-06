Studie über Sex auf Festivals veröffentlicht

Jüngst ist eine Studie veröffentlicht worden, die sich mit Sex auf Festivals beschäftigt. Durchgeführt hat die Untersuchung die Firma Lovehoney. Konkret ging es bei der Evaluation darum, wie viele Festivalbesucher schon einmal auf einem Open Air mit anderen Festivalbesuchern intim geworden sind. Hierzu ließen sich mehr als 2100 Menschen, die mindestens 18 Jahre sind befragen.

Und wie sich herausstellte, hatten 39 Prozent aller Teilnehmer der Studie schon einmal Sex auf einem Festival. Nach Geschlechtern aufgeschlüsselt stellt sich das wie folgt dar: 47 Prozent der befragten Männer gaben die „Dirty Deed“ zu, während es bei den Frauen immerhin 30 Prozent waren. Darüber hinaus ist hier ebenfalls ein Blick auf die Altersstruktur interessant. Demnach waren mehr als die Hälfte aller Befragten (55 Prozent), die Sex auf einem Festival hatten, zwischen 18 und 34 Jahren. Von den über 55-Jährigen gestanden immerhin noch 13 Prozent.

Spielplätze für Erwachsene

Des Weiteren ermittelte Lovehoney sogar das Sternzeichen, mit dem man am wahrscheinlichsten Sex auf einem Festival hat. Demzufolge erlägen Menschen im Zeichen des Stier (geboren zwischen 20. April und 20. Mai) am häufigsten der Festivalsexversuchung. „Der Stier ist bekanntermaßen eines der sinnlichsten Sternzeichen“, heißt es in der Studie. „Insofern verwundert es nicht, dass Stier am ehesten ihren körperlichen Bedürfnissen nachgeben, nachdem sie zu ihren Lieblingskünstlern herumgesprungen sind.“

Zudem schreibt Lovehoney in seiner Untersuchung: „Festivals sind wie große Spielplätze für Erwachsene. Hier dreht sich alles darum, Spaß zu haben und Menschen die Möglichkeit zu geben, dem Stress sowie den Pflichten und Regeln des Alltags zu entfliehen. Festivals versprechen Freiheit und sind Orte, an denen wir neue und vielleicht ein wenig kühnere Dinge ausprobieren können. Sei es nun mit dem Partner oder jemanden, den man gerade getroffen hat, Sex zu haben trägt zu diesem Geist der Exaltiertheit und des Abenteuers bei.“

