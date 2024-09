Subway To Sally: Ankündigung ihres 15. Studioalbums

Totgesagte leben länger – das beweisen Subway To Sally, die deutschen Großmeister des Folk Metal, auf ihrem 15. Studioalbum POST MORTEM, das am 20.12.2024 via Napalm Records erscheint. Noch keine zwei Jahre sind seit der Veröffentlichung des 2023 erschienenen Vorgängers HIMMELFAHRT vergangen, und eigentlich, so hatte die Band es im Geheimen geplant, sollte dies die letzte Albumveröffentlichung sein. Mit einem symbolträchtigen Titel wollte die Genre-prägende Band aus Potsdam ihre über 30-jährige Karriere gebührend abschließen. Doch es kam anders.

Subway To Sally: „Alles pendelt zwischen Dunkelheit und Euphorie.“

„Die Welt um uns herum ist noch immer im Wandel. Vorherrschend ist das Gefühl, dass nichts besser, sondern im Gegenteil immer schlechter wird. ‚Der schwarze Tod‘ ist zwar vorüber, aber es blieb der ersehnte Freedom Day nach Corona aus. Stattdessen scheint ein Problem das nächste zu ersetzen. Wir leben in Zeiten des grandiosen Scheiterns. Alles pendelt zwischen Dunkelheit und Euphorie. Die Menschen sehnen sich nach Ablenkung, nach Vergessen, nach Feiern und Freiheit, wenn auch nur für den Moment.

POST MORTEM Tracklist:

Introitus Phönix Post mortem Wunder Nero Unter dem Banner Herz in der Rinde Lumpensammler Stahl auf Stahl Atlas Kummerkind Eisheilige Nacht Die Erde bebt

Subway To Sally live on tour 2024

Eisheilige Nacht 2024

mit Warkings, The O’Reillys & The Paddyhats, Harpyie

13.12. CH-Pratteln, Z7

14.12. Stuttgart, Im Wizemann

20.12. Dortmund, PLWM

21.12. Giessen, Hessenhallen

22.12. Dresden, Alter Schlachthof

26.12. Braunschweig, MEG

27.12. Würzburg, Posthalle

28.12. Bielefeld, Lokschuppen

29.12. Bremen, Pier 2

30.12. Potsdam, Waschhaus

—

