Suicidal Tendencies: Neues Album für September angekündigt

Dave Lombardo ließ frisch verlauten, dass es noch dieses Jahr ein neues Suicidal Tendencies-Album geben wird. Im September soll es dem Schlagzeuger zufolge so weit sein.

Das letzte Lebenszeichen der Band um Mike Muir war die EP GET YOUR FIGHT ON! (März 2018), welche die zweite Veröffentlichung mit Lombardo als Drummer sowie Ra Diaz (Bass) und Jeff Pogan (Gitarre) war.

SUICIDAL TENDENCIES – OFFICIAL fall dates are starting to reveal themselves. Many more will be announced soon!!

Riot Fest Louder Than Life Monster Energy Music ¡!New Full Length SxTx LP will released in September!¡ — Dave Lombardo (@TheDaveLombardo) June 5, 2018

GET YOUR FIGHT ON! enthält zehn Tracks, darunter einige neue Songs sowie mit ‘I Got A Right’ von Iggy Pop das erste Suicidal Tendencies-Cover überhaupt.

„Heutzutage sind die Leute so drauf, dass sie lieber rumjammern als zuzuhören oder generell mit anderen Menschen zu kommunizieren“, so Muir über die Hintergründe der aktuellen EP.

Weiterlesen Suicidal Tendencies: „Die Songs werden vielen Leuten ans Bein pissen.“ Mike Muir fordert zum Nachdenken auf: Neue Suicidal Tendencies-EP erscheint im Herbst. „Mein Vater sagte immer, es gibt zwei Arten von Kämpfen: Entweder mit den Fäusten, wovon körperliche Narben zurückbleiben, oder mit dem Kopf, was deutlich tiefere Spuren hinterlässt.

Die wichtigsten Kämpfe für das eigene Leben finden im Geiste statt. ‘Get Your Fight On’ handelt deswegen davon, dass man sein Ding cleverer durchziehen sollte.

„Sei kein Opfer“

Zu erkennen, was man wirklich will und einen guten Weg dafür zu finden. Kein Opfer zu sein, sondern zu siegen. Wenn man sich an einem schlechten Punkt befindet, noch härter darum zu kämpfen.

Manchmal ist es kein Fehler, einfach einen Schritt zurück zu machen und etwas mit einem neuen Plan noch einmal zu versuchen. Aufgeben ist keine Lösung.

Mach etwas auf andere Art und Weise, aber stets aus dem richtigen Grund, weil du denkst, es ist gut für dich, es einen Wert für dich hat, und du brauchst von niemandem eine Bestätigung.“